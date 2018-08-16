Долги россиян по квартплате за полгода выросли на четверть

Россияне увеличили долги по квартплате за последние полгода почти на четверть, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

За 6 месяцев 2018 года на исполнении у приставов находилось 3,5 млн исполнительных производств о долгах по коммуналке на сумму 91,8 млрд. Это на 512 тысяч исполнительных производств (17,1%) и на 18,1 млрд рублей (24,5%) больше, чем за такой же период 2017 года, отметили в ФССП.

Основные должники — физические лица. На них приходится 99,4% всех исполнительных производств и 95,8% всей суммы задолженности.

Как подсчитал Росстат ранее, долги россиян за ЖКХ в целом достигли 1,4 триллиона рублей — это 46 тысяч рублей на одного должника.

В первом квартале года задолженность выросла более чем на 5% по сравнению с прошлогодним показателем.