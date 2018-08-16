Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов металлургов

В Министерстве экономического развития не поддерживают идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у компаний металлургической и химической отраслей, передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Позиция Минэкономразвития отрицательная", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у крупнейших металлургических, химических и горнодобывающих компаний, а полученные средства направить на выполнение майских указов. Инициатива была раскритикована представителями индустрии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позицию по предложению Белоусова.

"Вы знаете, что это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента, и вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка", — отметил Песков.

Ранее Песков заявлял, что президент Владимир Путин поручил кабмину проработать это предложение.

"РИА Новости" со ссылкой на копию письма Белоусова сообщает, что мера может затронуть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", "Мечел", "Сибур", "Уралкалий" и некоторые другие компании.