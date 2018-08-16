Генеральный директор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов, перечислил основные проблемы инвалидов в России, которые удалось выяснить в ходе опроса, передает ТАСС.

Согласно исследованию, на первом месте оказалось обеспечение лекарствами. О том, что это является основной для инвалидов в России проблемой, заявили 43% опрошенных.

На втором месте среди основных проблем инвалидов недостаточный размер пособия, на третьем — получение путевки на санаторно-курортное лечение.

Результаты опроса были получены в августе, всего было опрошено 1,6 тыс. граждан по всей России, погрешность составляет 2,5%.

Сегодня в России живет свыше 12 миллионов лиц с ограниченными возможностями. Более 660 тысяч из них — дети. Ежемесячные пособия по инвалидности в зависимости от группы составляют от 4,2 до 12,5 тысячи рублей.