Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что рост въездного турпотока может увеличиться на 10% за счет болельщиков ЧМ-2018, которые снова захотят посетить Россию, передает ТАСС.

"Мы считаем, что действительно будет большой интерес у иностранных туристов, и мы будем иметь очень серьезный "постчемпионатский" эффект с точки зрения увеличения въездных туристских потоков", — сказал Сафонов.

По его словам, рост турпотока будет происходить и за счет родных и друзей болельщиков, которые побывали в России и рассказали о своем позитивном опыте дома.

Сафонов также прокомментировал рост цен на авиатопливо, что, по его мнению, негативно отразиться на российской туристической отрасли. В частности, он заметил, что подорожание авиатоплива может сказаться на росте туристских пассажирских перевозок на железной дороге.

Также Ростуризм не ожидает существенных сложностей из-за вероятного роста цен на международные авиабилеты вне турпакета. Высокий сезон, заметил Сафонов, завершается к концу августа, поэтому больших проблем быть не должно.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что по итогам 2018 года стоимость авиатоплива может вырасти на 30%. Кроме того, из-за ослабления рубля прогнозировалось подорожание авиабилетов за границу.