Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что совершенствование пенсионной системы необходимо рассматривать как часть общих преобразований в России, пишет "Парламентская газета".

"Мы должны рассматривать эту работу в контексте тех задач, которые были сформулированы в Послании президента Федеральному Собранию", — сказал Онищенко.

Он также считает важным вопрос защиты граждан предпенсионного возраста. Онищенко заявил, что "начиная примерно с 50 лет человек попадает в область риска" — ему могут отказать в приеме на новую работу или уволить с имеющейся.

Поэтому необходимо четко определиться с законодательной защитой этой категории людей, подчеркнул он.

21 августа в Госдуме состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.