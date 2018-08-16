Мутко пообещал обратить свое внимание на рост цен на топливо для ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко после совещания по подготовке к отопительному сезону заявил, что российские власти до конца августа постараются разобраться с вопросом роста цен на топливо для предприятий ЖКХ, пишет "Парламентская газета".

Мутко указал, что, в частности, ФАС поручено до 30 августа проверить обоснованность роста цен в нескольких регионах.

Также в отношении ряда регионов кабмин может рассмотреть вопрос определения гарантированных поставщиков топлива, чтобы оно поставлялось в эти регионы по фиксированной цене.

Глава Минстроя Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что наиболее сильно подорожал топочный мазут — на середину года он вырос в цене на 30%.

Якушев пояснил, что это имеет большое значение для 20 регионов, в которых особенно велика доля мазута среди энергоресурсов. "А в 5-6 из них доля мазута больше 50%", — подчеркнул министр.

По его словам, самая серьезная обстановка сложилась в Мурманской области, где рост стоимости мазута сильно ударил по региональному бюджету. Он также назвал регионы, которые существенно отстают от графика подготовки к отопительному сезону в части освоения бюджетных средств. Этот показатель, по словам Якушева, находится на низком уровне в Еврейской АО (11,7%), Вологодской (15%) и Ленинградской областях (17%).