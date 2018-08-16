Глава Николаевской области Алексей Савченко в интервью местному телеканалу Inshe.tv высказал мнение, что поднятый археологами со дна Черного моря античный сосуд может относиться к тем временам, когда "когда был Конан", сообщают "Вести".

"Вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом", — сказал Савченко.

Он подчеркнул, что Николаевская область после этой находки еще "много-много" чего сможет показать миру.

Конан-варвар — персонаж фэнтези, придуманный в 1930-х годах американским писателем Робертом Говардом. В 1982 году на экраны вышел одноименный фильм, главную роль в котором сыграл Арнольд Шварценеггер.

Ранее сообщалось, что большой ажиотаж вызвал украинский учебник географии. В нем, в частности, говорится, что Украина — житница не только Российской империи, но и всего мира. Пшеница была завезена на все материки именно выходцами из Украины. Кроме того, ни одна другая нация в мире "не имеет более 200 тысяч народных песен".