Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) назвала Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года, сообщает "РИА Новости".

Эксперты посчитали этот смартфон "самым продвинутым, инновационным и технически совершенным" из всех моделей, представленных на рынке. Была отмечена тройная камера производства Leica с интеллектуальной системой настройки и помощи пользователю.

Представители организации также определили лучший бюджетный телефон — им стала модель NOA Element N10.

Ассоциация EISA объединяет 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 европейских стран. Премии EISA Awards ежегодно вручаются по результатам независимых оценок экспертов.