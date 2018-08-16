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Украинский чиновник пригрозил утопить россиян в крови

, ИА "Амител"
Он заявил, что четыре года назад Россия еще "имела шанс" на более-менее победную "войнушечку"

Фото: imagecdn1.luxnet.ua

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Россия "захлебнется собственной кровью", если вздумает пойти на Киев войной, поскольку за последние годы мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) несравнимо выросла, пишут "Известия".

Грымчак напомнил, что еще два года назад предсказывал, что если россияне попытаются наступать на Киев, то захлебнутся украинской и собственной кровью.

"Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью. За эти годы мы много чего изменили и в армии, и в оснащении, и в оружии. Ситуация несравнима с 2014-м", — сказал Грымчак в интервью украинскому изданию "Апостроф".

Как он пояснил, в то время Россия "имела шанс" на более-менее победную "войнушечку", но остановилась, потому что украинские силовики начали давать отпор.

По мнению замминистра, если сейчас и будет какая-то война, то не на Украине, а, например, в Республике Беларусь.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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