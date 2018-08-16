Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, опубликованных на сайте Кремля, направленных на развитие отечественного производства для инвалидов.

Правительству дано поручение определить из числа российских производителей инвалидных кресел единственных производителей закупок таких кресел в количестве до 42 тысяч штук, "предусмотрев встречные обязательства организаций, определенных единственными исполнителями, по развитию производства отечественных кресел-колясок и повышению конкурентоспособности такой продукции".

Кабмин также разработает план мероприятий по развитию конкурентных механизмов обеспечения инвалидов креслами-колясками с учетом их индивидуальных предпочтений.

Счетной палате президент поручил проверить эффективность использования Фондом социального страхования России и органами исполнительной власти регионов средств федерального бюджета, выделенных в 2018 году на закупки кресел-колясок для инвалидов.