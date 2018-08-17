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Санкции США назвали в МИД России односторонними "санкционными волнами"

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении Северной Кореи

Фото: novorossia.su

В МИД России прокомментировали внесение в санкционный список США российского портового агентства ООО "Профинет" под предлогом нарушения американских односторонних рестрикций в отношении КНДР, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку "наказать" нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении.  

В МИД отметили, что наращивание ограничительных мер без оглядки на реальные факты и последствия для двусторонних отношений — это путь в никуда.

"Сколько бы односторонних "санкционных волн" Вашингтоном ни инициировалось... легитимности им это не придает", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении Северной Кореи. В частности, в санкционный список попал гендиректор компаниии "Профинет" Василий Колчанов из-за сотрудничества с КНДР.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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