В МИД России прокомментировали внесение в санкционный список США российского портового агентства ООО "Профинет" под предлогом нарушения американских односторонних рестрикций в отношении КНДР, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку "наказать" нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что наращивание ограничительных мер без оглядки на реальные факты и последствия для двусторонних отношений — это путь в никуда.

"Сколько бы односторонних "санкционных волн" Вашингтоном ни инициировалось... легитимности им это не придает", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении Северной Кореи. В частности, в санкционный список попал гендиректор компаниии "Профинет" Василий Колчанов из-за сотрудничества с КНДР.