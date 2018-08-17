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Новый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М презентовали в Казани. Церемония "выкатки" прошла накануне, 16 августа, на территории Казанского авиастроительного завода, передает "Газета.Ру".

В ходе модернизации на самолет было установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Его оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет Ту-22М3М пройдет в сентябре текущего года. В ВКС РФ бомбардировщик поступит в 2021 году. К 2020 году до последней версии будут модернизированы 30 бомбардировщиков.

По словам главы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, "Ту–22М3 — замечательный многофункциональный, маневренный самолет, блестяще проявивший себя в Сирии. Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать".