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Новый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М презентовали в Казани. Церемония "выкатки" прошла накануне, 16 августа, на территории Казанского авиастроительного завода, передает "Газета.Ру".
В ходе модернизации на самолет было установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Его оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
Первый полет Ту-22М3М пройдет в сентябре текущего года. В ВКС РФ бомбардировщик поступит в 2021 году. К 2020 году до последней версии будут модернизированы 30 бомбардировщиков.
По словам главы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, "Ту–22М3 — замечательный многофункциональный, маневренный самолет, блестяще проявивший себя в Сирии. Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать".
Комментарии
Может быть и реанимировать производство гражданских самолетов?!
С гражданскими лапшу на уши людям навешать не получится.
новый с двумя буквами М в названии? самое главное в самолете фюзеляж и двигатель. они я так понимаю остались теми же.
Может быть и реанимировать производство гражданских самолетов?!
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И кто их покупать будет? покупка самолетов крупными компаниями это давно уже политический вопрос. хотя можно создать очередное производство которое каждый год будет просить лярды из бюджета...
Мне нравятся такие новости. Пока в США разрабатывают новый B-21, в РФ в очередной раз перекрашивают наследство СССР - Ту-22М3, и говорят о восстановлении производства советских же Ту-160. Похоже, ПАК-ДА скончается (или уже скончался?) даже не дойдя до стадии опытного образца.