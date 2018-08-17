Фото: youtube.com

Депутат Рады Игорь Мосийчук из "Радикальной партии" и представитель депутатской группы "Воля Народа" Сергей Шахов устроили драку в эфире канала "Прямой". Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт телеканала. Запись инцидента опубликована на YouTube-канале "Прямой", в ролике присутствует ненормативная лексика.

Издание уточняет, что драка началась, когда Шахов сказал, что Мосийчуку не нужно ходить на гей-парады. После этих слов член "Радикальной партии" поднялся.

В опубликованной записи видно, как оба депутата стоят и спорят друг с другом, после чего Шахов берет Мосийчука за горло и толкает его так, что последний падает на пол. Затем Мосийчкук берет трость и бьет своего оппонента. Драку остановила ведущая.

Канал добавляет, что после эфира депутаты подрались вновь, но уже в лифте офиса канала.

"Марш равенства" прошел в Киеве 17 июня. В нем участвовали пять тысяч человек. Шествие пытались перекрыть более 150 человек. В итоге между участниками марша и их оппонентами произошли столкновения. Полиция вмешалась в происходящее. Против участников марша и их противников были применены газовые баллончики. Были задержаны 56 человек.