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Футболисты петербургского "Зенита" разгромили минское "Динамо" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и прошли в финальный раунд квалификации турнира. Об этом пишет "Р-Спорт".

Встреча прошла на петербургском стадионе "Петровский" и завершилась в дополнительное время со счетом 8:1. Среди игроков "Зенита" мячи в ворота соперника забили Леандро Паредес (22-я минута), Кристиан Нобоа (66-я), хет-трик сделал Артем Дзюба (75, 78, 115-я — с пенальти), Себастьян Дриусси (109-я) и дважды попал Роберт Мак (120+2-я — с пенальти, 120+3-я). У "Динамо" отличился Сейду Яхая (99-я).

Отмечается, что "Зенит" стал первым клубом в истории РФ, который в еврокубках отыграл гандикап в четыре гола, и первым, кому удалось забить четыре мяча в дополнительное время. После игры тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак бросился в объятия игроков, а позднее признал, что они продемонстрировали героическую игру. Подчеркивается, что шесть мячей команда забила, играя в меньшинстве после удаления Паредеса.

"Это была героическая игра команды. Мы сами себя поставили в эту ситуацию и с честью вышли из нее. Спасибо игрокам за их отношение, за настрой, за желание, самоотдачу, игру. Они молодцы и заслужили то, что сейчас происходит на улицах. Работа тренера — не мешать игрокам и по возможности помогать. Я не выхожу на футбольное поле, а что касается настроя, игроки сами были настроены, понимали ситуацию", — цитирует агентство слова Семака.