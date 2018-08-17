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Участок улицы Северо-Западной перекроют в Барнауле с 17 августа

, ИА "Амител"
Ограничение движения связано с работами на теплосетях

Фото: saomos.news

Участок улицы Северо-Западной в Барнауле перекроют вечером 17 августа, информирует пресс-центр городской администрации.

"В рамках проведения аварийно-восстановительных работ "Барнаульская теплосетевая компания" проведет работы по перекладке участка тепловой сети М21 по улице Северо-Западной в районе дома №20а", — уточняют в мэрии.

На время работ ограничат движение по всей ширине проезжей части на четной стороне улицы Северо-Западной. Ограничение будет действовать с 23:00 17 августа до 06:00 20 августа.

Движение маршрутного такси №18 на время ремонта будет организовано по следующей схеме: …проспект Калинина — улица Чеглецова — проспект Ленина — улица Северо-Западная, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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