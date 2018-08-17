Фото: barnaul.org

Неизвестные украли фонари с нового объекта благоустройства на Павловском тракте в Барнауле — без элементов освещения остались новые клумбы.

Клумбы с цветами и елками были обустроены около месяца назад в рамках муниципального контракта.

"В тёмное время суток конструкции подсвечивались снизу фонарями. Декоративные элементы уже успели полюбиться барнаульцам, о чем свидетельствуют комментарии в социальных сетях. Однако в ночь на четверг, 16 августа, три фонаря были украдены", — констатируют в мэрии.

В данный момент администрация Железнодорожного района обратилась в полицию. Горожан, которые стали свидетелями кражи или располагают данными о лицах, совершивших преступление, просят сообщить известную информацию по телефону (3852) 62-56-95 (дежурный администрации района) или 02.