ИСК "ВИРА-Строй" объявила о старте продаж квартир в новом доме по адресу Ускова, 37, ЖК "Матрёшки". Дом каркасно-кирпичный, 308 квартир площадью от 26 до 48 кв. м. В продаже: студии, однокомнатные квартиры и "евродвушки". Стоимость квадратного метра начинается от 38 тыс. рублей.

В эксплуатацию дом будет введен в I квартале 2020 года, передача ключей жителям планируется до 31 марта 2020 года.

Только сейчас можно купить квартиру с ремонтом от 1 120 000 руб. Дом уже аккредитован: АО "Россельхозбанк", ПАО "АК БАРС", Совкомбанк ПАО.

Все квартиры будут передаваться жильцам с отделкой "под ключ": матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, стены обклеены виниловыми обоями под покраску (жильцы сами смогут создавать зоны в помещении), на полу – линолеум с расцветкой "под ламинат". Также застройщик установил входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз, смесители.

Современные и удобные планировки квартир (Ускова, 37)

Уже сегодня в этой части Индустриального района есть все необходимые условия для комфортного проживания: хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность.

Микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы, уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки. Всё это – особенности квартальной застройки.

Жилой комплекс "Матрёшки", расположенный в квартале 2009, – один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому – продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра. По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис VS-Недвижимость, единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй":

город Барнаул,

проспект Красноармейский, 75 Б, 3 этаж

тел. (3852) 22-31-50

пн – пт: 09.00-18.00

сб-вс: выходной

Дополнительный офис продаж, офис VS-Недвижимость, по адресу:

улица Балтийская, 95

тел. (3852) 22-31-50,

8-905-927-31-13 – экскурсии

Пн, вт, чт, пт: 09.00 — 20.00;

Ср: 10 – 18.00

Сб: 10.00 — 16.00

Воскресенье – выходной

ЖК "Матрешки" - застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй".

Проектная декларация на сайте http://matreshki-barnayl.ru

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ