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Скандальный актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, который следовал в Москву. Он игнорировал требования бортпроводников и ходил по салону судна. Очевидцы опубликовали в Instagram снимки нетрезвого актера, пишет "Российская газета", ссылаясь на "РИА Новости".

Сообщается, что экипажу пришлось принять решение о возвращении самолета в аэропорт вылета в Симферополь. Дебошира с рейса сняли полицейские.

Ранее актера лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Всего за ним числится около 250 нарушений ПДД, уточняет издание. Также Панину запрещено выезжать за границу из-за долгов по алиментам.

Актер родился в 1977 году в Москве. Наибольшую известность получил по военной драме "Звезда" Николая Лебедева, черной криминальной комедии "Жмурки" Алексея Балабанова и по сериалу "Солдаты".