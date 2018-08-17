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Бывший глава администрации Топчихинского района и местный бизнесмен предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

62-летнему экс-чиновнику и 70-летнему предпринимателю инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ.

Согласно версии следствия, на территории района находится железнодорожный подъездной путь, право собственности на который фактически принадлежало Алтайскому краю. При этом правоустанавливающих документов на подъездной путь не имелось.

"Данные обстоятельства были достоверно известны главе района и владельцу угольной компании, поставляющей топливо для нужд района. Подъездной путь требовался предпринимателю для прогона железнодорожных составов к территории подконтрольного ему Общества. В связи с чем глава района поручил подчиненным сотрудникам изготовить ряд документов, на основании которых в дальнейшем право собственности перешло к подставному лицу, а затем по договору купли-продажи уже передано обвиняемому предпринимателю", — уточняют в СКР.

Ущерб, нанесенный бюджету в результате мошеннических действий, превысил три миллиона рублей.

Также отмечается, что бывший глава райадминистрации не признал вины, заявив, что действовал исключительно в интересах района. А вот бизнесмен оказал активное содействие следствию и возместил причиненный материальный ущерб.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.