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Трамвайный переезд на улице Малахова в Барнауле в районе пересечения с улицей Германа Титова закроют на неделю для автотранспорта.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, перекрытие проезжей части между четной и нечетной сторонами улицы Малахова в районе пересечения с улицей Германа Титова будет организовано 20 августа с 20:00.

"Это связано с проведением здесь аварийно-восстановительного ремонта трамвайного переезда. Завершить работы планируется к 20:00 27 августа", — отмечают в мэрии.

На время ремонта движение автобусов маршрутов №№32, 35, 41, 51, 57, 76, 120 будет организовано по следующей схеме:

…улица Германа Титова – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова с проспектом Малый Космонавтов – улица Малахова, далее – по маршруту.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными при проезде указанного участка и заранее выбирать маршруты объезда.