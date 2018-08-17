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В Хабаровском крае местные жители сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трасс во время учений "Восток-2018". Об этом пишет "РИА Новости".

В размещенных в Сети роликах видно, как военные самолеты совершают бреющий полет над автомобилистами и плавно садятся на землю.

Для учений был специально перекрыт участок трассы Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры, уточняет КГКУ "Хабаровскуправтодор".

Местные СМИ писали, что в маневрах принимали участие истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31.