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Украина продала двигатели для боевых самолетов в КНР, что противоречит интересам Соединенных Штатов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на газету The Washington Times.

Издание отмечает, что украинская компания "Мотор Сич" поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. Всего контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 двигателей.

Эксперт по КНР, экс-советник комитета Сената Штатов по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей.

Он отметил, что Украина, по сути, "берет деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносит удар в спину военно-морскому флоту США".

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер заявил, что Вашингтону нужно надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам авиационных двигателей.