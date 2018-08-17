Фото: opslens.com
Украина продала двигатели для боевых самолетов в КНР, что противоречит интересам Соединенных Штатов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на газету The Washington Times.
Издание отмечает, что украинская компания "Мотор Сич" поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. Всего контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 двигателей.
Эксперт по КНР, экс-советник комитета Сената Штатов по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей.
Он отметил, что Украина, по сути, "берет деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносит удар в спину военно-морскому флоту США".
Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер заявил, что Вашингтону нужно надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам авиационных двигателей.
Комментарии
Вот такие они друзья, навеки. Денег дай.
Украина "берет деньги американских налогоплательщиков"...
у России вся спина в таких кинжалах от Турции
Такова сущность Украины.
Украина кинула Китай с зерном, и теперь расплачивается и технологиями, и землями и продукцией и бизнесом....
Китай свои проценты возьмет сполна, это не Российские чинуши прощающие долги всем и вся кроме своего народа, вкладывающие всю прибыль в американские долговые бумаги или резаную зеленую массу.
17.08.2018 10:51
- гость -
В сабже речь об Окраине, Китае и США.
Зачем вы говорите про Россию и Турцию?
У вас трудности с чтением?
Наверное поэтому США денег Украине маловато дает, не доверяет. У США военный бюджет 716 млрд долларов в год, ну дали бы Украине 16 миллиардов, бюджет не сильно бы изменился, а Украине по уши. Они бы за это в атаку на Донбасс пошли. Но не дают же. Наверное подозревают, что деньги уйдут, а толку не будет
17.08.2018 10:57Друк
Такова сущность Украины.
Такова сущность США. Как во времена нашей "дружбы" американцам не нужна была наша промышленность, так сейчас не нужна украинская. И им фиолетово чем будут кормить детей высококвалифицированные специалисты с "мотор сич", до которых близко не доходят "деньги американских налогоплательщиков". Плохо что бывшие братья этого не понимали когда рвали связи с Россией.
Если США решат перекрыть ВТС Китая и Украины - то Украине будет тяжко. У них давнее и весьма продуктивное сотрудничество (было?). Почти все эсминцы Китая ходят на газовых турбинах украинского производства, новейший китайский ГТД QC-280 - опять же разработан на базе украинского ГТ-25000. Вообще, двигатели - самая слабая часть всей военной техники Китая. Они или импортные, или лицензионные, или дрянные. За поставки двигателей в Китай можно много кого прижать - и европейцев, и даже кое-какие американские фирмы.
гоните двигателя через беларусь
17.08.2018 10:37
1
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Однерка, это ты?
А помнишь свои щенячьи восторги в ноябре 16-го?
14.11.2016 11:53
1
Как теперь быть либеральному оппику? Как выйти из окружения, из интеллектуального и идеологического тупика? Наверное, остается один вариант – с боями пробиваться к своим. В первую очередь – на Украину. Правда, и там настроения упаднические, потому что и руководство Украины понимает, что игра закончена.
Ну, как твои ванги, все сбылись?
Надоели уже всем эти тупoрoгие пиндосы, везде им нужно свой бестолковый нос сунуть.
"противоречит интересам Соединенных Штатов" - о боже, да всем нaсpать.
17.08.2018 12:38
- гость -
Хе-хе-хе...