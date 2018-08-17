Избирательная комиссия Алтайского края не давала территориальным комиссиям указания собирать персональные данные клиентов туристических агентств. Письма от Железнодорожной комиссии Барнаула туркомпаниям с просьбой предоставить такие данные действительно были, но они незаконны, их распространение пресечено, избирком ведет проверку. Об этом утром в пятницу, 17 августа, порталу Amic.ru сообщила председатель краевой комиссии Ирина Акимова.
Сначала расскажем, о чем речь. Накануне, 16 августа, ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news сообщила, что Железнодорожная территориальная избирательная комиссия Барнаула запросила у местных туроператоров данные туристов, выезжающих из города в день выборов, 9 сентября.
"В связи с выборами 9 сентября туристические компании стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые будут в этот день "находиться на отдыхе за пределами города". В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов, требуя от турагентов "информацию направить до 01.09.2018 и указать в ней ФИО, дату рождения и место регистрации гражданина", — сообщили в RATA-news.
Сначала город они не назвали, но позже сообщили — это Барнаул.
Письмо опубликовано на сайте ratanews.ru
Газета опубликовала письмо, за несколько часов ставшее скандальным, информация разошлась по федеральным СМИ.
Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова сообщила порталу Amic.ru, что она сама узнала об этом из СМИ. Но факт подтвердила.
"Да, мы выявили, что по личной инициативе председателя Железнодорожной комиссии Барнаула Геннадия Зайцева были направлены письма в туристические агентства в целях расширения позиции применения возможности голосования избирателей по месту нахождения. Это был единичный факт. Краевая избирательная комиссия не имеет отношения к данной ситуации, избирком не был проинформирован, мы такие инициативы не поощряем. Подчеркну, что все формы разъяснительной деятельности комиссий должны быть в рамках федерального и краевого законодательства. Сбор персональных данных не допускается", — сказала Акимова.
Она добавила, что рассылка была локализована в тот же день и она держит ситуацию на личном контроле.
Между тем пока никаких организационных действий к нему применено не было. Но всем территориальным комиссиям были разосланы разъяснения о недопустимости подобных действий.
По данным надежного источника Amic.ru, инициатором запроса персональных данных был один из чиновников Барнаула. Якобы он даже собрал всех председателей комиссий пяти районов краевой столицы и сказал им разослать такие письма. Ирина Акимова сообщила, что у нее таких данных нет. Более того, вмешательство в деятельность комиссии не допускается.
Выяснилось также, что многие компании получили это обращение не от территориальной комиссии, а Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Президент АРАТ Елена Красулина сообщила RATA-news, что "разослать письмо попросила заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина, чтобы обеспечить возможность голосования тем, кого 9 сентября не будет в городе". Порталу Amic.ru не удалось получить оперативный ответ от комитета. Мы направили запрос в пресс-службу администрации Барнаула.
"Допустим, человек, который проживает в Барнауле, уедет в Белокуриху или в Горный Алтай. И они готовы предоставить ему место для голосования там, где он будет находиться", – сказала Елена Красулина.
Получение письма подтвердил директор барнаульской туркомпании "Плот" Александр Смирнов. Он предоставлять данные не собирается, так как это является нарушением законодательства.
Есть также информация, что письма получили компании и других районов города.
Ситуацию уже прокомментировал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Центризбирком проверяет информацию о запросах персональных данных клиентов у турагентств, разосланных в Барнауле. Никаких персональных данных мы никогда не запрашиваем. ЦИК России всегда выступал за строгое соблюдение федерального закона "О персональных данных", согласно которому обработка личной информации разрешена только при согласии самого гражданина", — сказал он и напомнил, что за незаконный сбор таких сведений предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет (ст. 137 УК).
Ирина Акимова сказала, что комиссия еще в четверг, 16 августа, проинформировала Центризбирком.
Подчеркнем, что предоставление таких данных незаконно и у комиссий таких полномочий нет. Тем более что если человек выезжает за границу, то туроператор получает только данные его заграничного паспорта, где нет данных о прописке. Однако российский паспорт нужен для оформления договора, но даже если едет семья, договор оформляется только на одного человека.
Напомним, что на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября любой житель Алтайского края может проголосовать на удобном ему участке по месту пребывания. Однако, чтобы получить такую возможность, он должен написать заявление. Подробно механизм "Мобильного избирателя" прописан в материале портала Amic.ru "Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке".
Комментарии
Вот я поражаюсь!!! Наш избирком вечно в чем не поподя обвиняют!!!
Во-первых, нужно действительно предоставлять возможность всем проголосовать и это даже хорошо было бы, если кто-то заранее об этом позаботился.Но, я проголосую досрочно.
Надо же, вечно все чем то недовольны, вот перед каждыми выборами надо, чтобы что нибудь такое произошло.
Подтасовывать будут максимально. За Витю Северного в крае голосовать никто не собирается.
17.08.2018 10:40
Ирина
Во-первых, нужно действительно предоставлять возможность всем проголосовать и это даже хорошо было бы, если кто-то заранее об этом позаботился.Но, я проголосую досрочно.
Андрей, ты уже вчера об этом говорил.
А пригоженские тролли сразу налетели)
Развели непонятно что, надо же вечно в чем то обвинить Алтайский край
Ты даже имена запоминаешь, какой все таки умничка у Машки работает)
Что то Дима два раза появился, забыл, что писал уже под этим ником
Дык это на уголовщину тянет (?), а тетя никаких мер не принимат, вляпались, но уверены - прикроют....
Видно филологический ты точно не оканчивал, нынче Семёнов с улицы троллей набрал?
17.08.2018 10:45
Ты по какой Машке постоянно сохнешь? Которая тебе не давала, не дает и давать не будет? У тебя просто рожа кривая и изо рта каками пахнет. Переставай зады лизать властям, глядишь и найдешь себе партнершу.
Выяснилось также, что многие компании получили это обращение не от территориальной комиссии, а Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Президент АРАТ Елена Красулина (C)
Вот они - супер профессионалы из АРАТ! под уголовку решили директоров агентств подвести. Самораспуститься им надо и не позориться.
Так-то нешуточная борьба на губернаторских выборах предстоит в крае. Власть всё делает, чтобы внедрить своего выдвиженца - столько плакатов Томенки по городу и количество пригоженских троллей на бит информации - рекорд, такого я давно не наблюдал!
Проявляем реальную демократию вопреки всему - обязательно идём на выборы и голосуем за любого кандидата, кроме ставленника Кремля!
Ира Акимова попала в переплет из-за своих сотрудников)
Меня поражает: вот кто такая Таня Сибиркина для главы избиркома Ж/д района г. Барнаула? Никто. У этого Зайцева есть свой начальник - глава избиркома Алтая, Ирина Акимова. Могли бы вверх по иерархии этот запрос чинуши отправить и спросить - а надо ли давать/запрашивать такую инфу?
Ира Акимова - тёртый калач, она не стала бы подставляться, и нарушать закон.
А сейчас Алтай опять прогремел на всю страну с негативным оттенком.
А все из-за желания ретивых чинуш увеличить явку любым способом.
На выборы президента ходил, но на эти выборы Грантштейн точно не пойдет.
Томенко мне отвратен после его прогиба под ЕдимРоссию и пенсионную реформу. Остальных вообще не представляю.
Гранштейн не пойдёт, а все остальные пойдут! И проголосуют за любого другого кандидата, против Томенко. (Опять ты выявил свою сущность).
А между тем в после ухода из Красноярска сами знаете кого и сами знаете куда в красноярском правительстве сразу начались обыски и аресты по поводу коррупции. Выводы делаем сами.
Никто не виноват, а СледКом в это верит. Игнор на выборы!
Очередная провокация в интересах опозиции.
17.08.2018 11:21
Дима
Мир-дверь-мяч Дима, мне глубоко поровну как на ваши слова, так и на ваше никчемное и бесполезное существование в этом мире.
Люди, пожалуйста не игнорируйте выборы и все идите на них. Власть нуждается в неявке, в этом случае они смогут нарисовать на выборах заявленные 67% - технология отлажена. Отпрашивайтесь с работы, езжайте в свои сёла и голосуйте! За любого кандидата, кроме ставленника Кремля - это они поднимают пенсионный возраст, налоги, это они врут насчёт реальной зарплаты. Прошу, совершите в своей жизни поступок!
Это вам не посты и лайки в сети, за что можно схлопотать 6 лет - ведь никто не оскорбился, а т.н. правоохранители всех служб очевидно преступления в этом не видят?!
Дима, а что справедливоросы и "либеральнодемократы" за референдум агитируют? Нет, эти конъюктурщики просто отмалчиваются.
17.08.2018 11:11
Грантштейн
Вам очевидно известен парадокс Шпилькина, но Вы уверены, что в конце дня жулики и воры Ваш голос не украдут?!
17.08.2018 11:44
- гость -
Дело не в этом. Во многом Вы правы. Народ края должен показать, проявить свою волю, дарованную Конституцией, чтобы власть задумалась.
17.08.2018 11:33
Дима
Это утопия! Гражданского общества нет, население консолидироваться не сможет. Поэтому будет как всегда - нет выхода....
Дима то есть вы предлагаете из-за решений принимаемых в Москве, голосовать за абы кого? И что от этого ваша жизнь улучшится? Вы либо глупец либо провокатор от местных прихлебатей.
Ну да, я провокатор) - провоцирую, чтобы все шли на выборы и голосовали против антинародной партии.
17.08.2018 11:46
- гость -
Возможно пойду и испорчу бюллетень, чтобы мой голос не ушел за "их" кандидата.
Вернее даже не кандидата, а одобренного на губернаторство. Пускай хоть результат у него будет как можно более мЕньшим.