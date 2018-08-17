Избирательная комиссия Алтайского края не давала территориальным комиссиям указания собирать персональные данные клиентов туристических агентств. Письма от Железнодорожной комиссии Барнаула туркомпаниям с просьбой предоставить такие данные действительно были, но они незаконны, их распространение пресечено, избирком ведет проверку. Об этом утром в пятницу, 17 августа, порталу Amic.ru сообщила председатель краевой комиссии Ирина Акимова.

Сначала расскажем, о чем речь. Накануне, 16 августа, ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news сообщила, что Железнодорожная территориальная избирательная комиссия Барнаула запросила у местных туроператоров данные туристов, выезжающих из города в день выборов, 9 сентября.

"В связи с выборами 9 сентября туристические компании стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые будут в этот день "находиться на отдыхе за пределами города". В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов, требуя от турагентов "информацию направить до 01.09.2018 и указать в ней ФИО, дату рождения и место регистрации гражданина", — сообщили в RATA-news.

Сначала город они не назвали, но позже сообщили — это Барнаул.

Письмо опубликовано на сайте ratanews.ru

Газета опубликовала письмо, за несколько часов ставшее скандальным, информация разошлась по федеральным СМИ.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова сообщила порталу Amic.ru, что она сама узнала об этом из СМИ. Но факт подтвердила.

"Да, мы выявили, что по личной инициативе председателя Железнодорожной комиссии Барнаула Геннадия Зайцева были направлены письма в туристические агентства в целях расширения позиции применения возможности голосования избирателей по месту нахождения. Это был единичный факт. Краевая избирательная комиссия не имеет отношения к данной ситуации, избирком не был проинформирован, мы такие инициативы не поощряем. Подчеркну, что все формы разъяснительной деятельности комиссий должны быть в рамках федерального и краевого законодательства. Сбор персональных данных не допускается", — сказала Акимова.

Она добавила, что рассылка была локализована в тот же день и она держит ситуацию на личном контроле.

Между тем пока никаких организационных действий к нему применено не было. Но всем территориальным комиссиям были разосланы разъяснения о недопустимости подобных действий.

По данным надежного источника Amic.ru, инициатором запроса персональных данных был один из чиновников Барнаула. Якобы он даже собрал всех председателей комиссий пяти районов краевой столицы и сказал им разослать такие письма. Ирина Акимова сообщила, что у нее таких данных нет. Более того, вмешательство в деятельность комиссии не допускается.

Выяснилось также, что многие компании получили это обращение не от территориальной комиссии, а Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Президент АРАТ Елена Красулина сообщила RATA-news, что "разослать письмо попросила заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина, чтобы обеспечить возможность голосования тем, кого 9 сентября не будет в городе". Порталу Amic.ru не удалось получить оперативный ответ от комитета. Мы направили запрос в пресс-службу администрации Барнаула.

"Допустим, человек, который проживает в Барнауле, уедет в Белокуриху или в Горный Алтай. И они готовы предоставить ему место для голосования там, где он будет находиться", – сказала Елена Красулина.

Получение письма подтвердил директор барнаульской туркомпании "Плот" Александр Смирнов. Он предоставлять данные не собирается, так как это является нарушением законодательства.

Есть также информация, что письма получили компании и других районов города.

Ситуацию уже прокомментировал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Центризбирком проверяет информацию о запросах персональных данных клиентов у турагентств, разосланных в Барнауле. Никаких персональных данных мы никогда не запрашиваем. ЦИК России всегда выступал за строгое соблюдение федерального закона "О персональных данных", согласно которому обработка личной информации разрешена только при согласии самого гражданина", — сказал он и напомнил, что за незаконный сбор таких сведений предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет (ст. 137 УК).

Ирина Акимова сказала, что комиссия еще в четверг, 16 августа, проинформировала Центризбирком.

Подчеркнем, что предоставление таких данных незаконно и у комиссий таких полномочий нет. Тем более что если человек выезжает за границу, то туроператор получает только данные его заграничного паспорта, где нет данных о прописке. Однако российский паспорт нужен для оформления договора, но даже если едет семья, договор оформляется только на одного человека.

Напомним, что на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября любой житель Алтайского края может проголосовать на удобном ему участке по месту пребывания. Однако, чтобы получить такую возможность, он должен написать заявление. Подробно механизм "Мобильного избирателя" прописан в материале портала Amic.ru "Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке".