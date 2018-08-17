Фото: vk.com/barneos22
Тело 54-летнего мужчины было найдено в салоне автомобиля, сгоревшего минувшей ночью в Барнауле.
Как сообщили очевидцы, машина загорелась рядом с домом №63 по улице Малахова. При тушении пожара в салоне было обнаружено тело мужчины.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что погибшему было 54 года. Согласно предварительным данным, возгорание случилось в результате короткого замыкания электропроводки.
Также предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате отравления продуктами горения.
По факту трагедии проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Комментарии
Проводка замкнула именно тогда, когда он спал в машине. Пока дома спал, проводка не замыкала. Так бывает
по синеве наверное...