Фото: vk.com/barneos22

Тело 54-летнего мужчины было найдено в салоне автомобиля, сгоревшего минувшей ночью в Барнауле.

Как сообщили очевидцы, машина загорелась рядом с домом №63 по улице Малахова. При тушении пожара в салоне было обнаружено тело мужчины.

В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что погибшему было 54 года. Согласно предварительным данным, возгорание случилось в результате короткого замыкания электропроводки.

Также предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате отравления продуктами горения.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.