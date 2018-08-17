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Количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах России должно увеличиться в два раза к 2024 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Минтранс.

Кроме этого, ведомство собирается менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как правильно это делать.

Издание пишет, что увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии нацпроекта "﻿Безопасные и качественные автомобильные дороги". Она была направлена в регионы с письмом за подписью заместителя главы Минтранса Николая Асаула.

В данный момент на дорогах страны расположено более 9 тысяч камер. Согласно планам министерства, их количество будет увеличиваться постепенно. Так, к концу следующего года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33%, 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%.