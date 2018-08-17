Фото: gazetaingush.ru
Количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах России должно увеличиться в два раза к 2024 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Минтранс.
Кроме этого, ведомство собирается менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как правильно это делать.
Издание пишет, что увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Она была направлена в регионы с письмом за подписью заместителя главы Минтранса Николая Асаула.
В данный момент на дорогах страны расположено более 9 тысяч камер. Согласно планам министерства, их количество будет увеличиваться постепенно. Так, к концу следующего года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33%, 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%.
Комментарии
На ремонт дорог денег нет, а на камеры - деньги есть!
Зачем дорожную сеть модернизировать? Камеры поставили, отчитались, штрафы считают - всё для людей
Еще надо знаки и разметку такую расставить, чтобы без штрафа было невозможно проехать.
Правильное решение. Не надо нарушать.