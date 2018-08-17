Фото: Instagram
Несколько десятков детей из СШОР "Алтай" в Барнауле вышли на специальную акцию у закрывшегося Дворца зрелищ и спорта с просьбой вернуть им родной лед, где они могут заниматься.
Фотографии с акции выставили сразу несколько родителей детей. Так, одна из них написала в Instagram: "На сердце боль и нет ответа. Новый хоккейный сезон для СШОР "Алтай" начался очень печально. 1150 воспитанников лишились возможности проводить тренировки во Дворце зрелищ и спорта. Самая маленькая команда Алтай 2013 — наши будущие чемпионы, наши малыши тоже в их числе. Дворец спорта принадлежит краевой организации профсоюзов. Как брать деньги с арендаторов и от проведения различных шоу и концертов, они очень активны. Но на ремонт, устранение неполадок финансирование взять негде.
Куда же уходят деньги с проведения шоу и концертов? Большой вопрос", — написала женщина.
По ее словам, родителям неудобно возить детей в ЛДС "Карандин-Арена" на край города на лед, который загружен с 7 утра до поздней ночи. Ранее с аналогичной акцией на улицы города вышли фигуристы из клуба "Сибирский лед".
Сейчас собственники Дворца спорта растопили лед. Хоккейная команда "Алтай" и воспитанники школы переехали на "Карандин-Арену", которая не справляется с такой большой загруженностью. На спортивном объекте сейчас пытаются расширить раздевалки, сделать помещение для судей и увеличить вместительность, чтобы арену допустили до участия в ВХЛ. Иначе команде "Алтай" негде будет выступать в новом сезоне. Ситуация может решиться, если суд разрешит снова ввести в эксплуатацию Дворец спорта.
Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко попросил профильные ведомства ускорить процесс строительства ледовой арены "Алтай" на проспекте Сибирском, где будут тренироваться игроки и дети. Правда, эта арена все равно не решит все проблемы, поскольку не предназначена для проведения матчей ВХЛ.
Комментарии
Путен памаги! И стоять надо на коленях!
заявить в ювенальную полицию на всех родителей кто заставил детей в полном обмундировании жариться позируя ради амбиций любимых родаков
И стоять надо на коленях! ползти в сторону кремля
Жаль так нельзя, но хотелось бы, что бы каждый родитель подписал бумагу, что он не против увечий или гибели своего ребенка. И пусть они заходят и делают, что хотят в этом здании.
Не досмотрели в зимней вишне- протесты, оры. Досмотрели, предупредили, запретили эксплуатацию Дворца спорта - протесты, оры.
Зачем что то делать для людей, если они всегда недовольны?
надо радоваться, что успели построить и есть хоть какие-то, но другие ледовые площадки (в Галактике и на Динамо), а то ждали бы все дружно наступления зимы и уличного льда или перешли на ролики и асфальт - учитесь жить дружно и вместо того, чтобы устраивать не понятные флешмобы-займитесь тренировочным процессом, мне кажется дети больше устали, что их наряжают и куда-то ставят ... просто есть секции в крае, где вообще тренировки только зимой, а тут есть возможность круглый год, если тебе реально нравится этот спорт, то пофиг куда и во сколько ты пойдешь-главное желание .... надо было раньше жалобы писать, потолок давно рушился и флешмобы тогда устраивать, а сейчас работать с тем, что есть и показывать результат
надо было раньше жалобы писать вот ка как будто не в россии живут все - пока жаренный петух не клюнет...
Ситуация может решиться, если суд разрешит снова ввести в эксплуатацию Дворец спорта.
Нет, ситуация НЕ может разрешиться, ибо суд НЕ станет разрешать ввести в эксплуатацию опасный для жизни и здоровья объект. СНиПы 1961 года не действуют в 2018 году.
Если власти захотят, то можно все исправить. Вместо этого начата реконструкция драмтеатра в Рубцовске за 20,5 млн. рублей. А до Дворца спорта нет никому дела.
А почему, собственно, власти должны решать проблемы посторонних юрлиц? Тогда и моей фирме помогите, подкиньте пару-тройку миллионов. А чего, другим же помогаете)
И про драмтеатр Рубцовска: а ничего, что это муниципальная собственность, а не каких то левых барыг, как в случае со Дворцом спорта в Барнауле?
Увы, ДС не входит в "туркластер"! Жаль, больше 50-ти лет без ремонта , я тому свидетель. Первый раз был там на Новогодней елке 1968 году, интерьеры те же, что и были. Это позор какой-то.
о чем и речь, в плачевном состоянии он уже давно, но досиделись до последнего, уже года 2как назад плиты периодически начали падать на лед - первый боольшой сигнальный знак ...
Детей будут росгвардией разгонять?