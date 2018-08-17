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"На сердце боль": дети вышли на акцию в Барнауле у Дворца зрелищ и спорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Около 1100 детей не могут заниматься на родном льду

Фото: Instagram

Несколько десятков детей из СШОР "Алтай" в Барнауле вышли на специальную акцию у закрывшегося Дворца зрелищ и спорта с просьбой вернуть им родной лед, где они могут заниматься.

Фотографии с акции выставили сразу несколько родителей детей. Так, одна из них написала в Instagram: "На сердце боль и нет ответа. Новый хоккейный сезон для СШОР "Алтай" начался очень печально. 1150 воспитанников лишились возможности проводить тренировки во Дворце зрелищ и спорта. Самая маленькая команда Алтай 2013 — наши будущие чемпионы, наши малыши тоже в их числе. Дворец спорта принадлежит краевой организации профсоюзов.  Как брать деньги с арендаторов и от проведения различных шоу и концертов, они очень активны. Но на ремонт, устранение неполадок финансирование взять негде.
Куда же уходят деньги с проведения шоу и концертов? Большой вопрос", — написала женщина.

По ее словам, родителям неудобно возить детей в ЛДС "Карандин-Арена" на край города на лед, который загружен с 7 утра до поздней ночи. Ранее с аналогичной акцией на улицы города вышли фигуристы из клуба "Сибирский лед".

Сейчас собственники Дворца спорта растопили лед. Хоккейная команда "Алтай" и воспитанники школы переехали на "Карандин-Арену", которая не справляется с такой большой загруженностью. На спортивном объекте сейчас пытаются расширить раздевалки, сделать помещение для судей и увеличить вместительность, чтобы арену допустили до участия в ВХЛ. Иначе команде "Алтай" негде будет выступать в новом сезоне. Ситуация может решиться, если суд разрешит снова ввести в эксплуатацию Дворец спорта.

Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко попросил профильные ведомства ускорить процесс строительства ледовой арены "Алтай" на проспекте Сибирском, где будут тренироваться игроки и дети. Правда, эта арена все равно не решит все проблемы, поскольку не предназначена для проведения матчей ВХЛ.

 

На сердце боль и нет ответа!!! Новый Хоккейный Сезон для ДЮСШ Алтай начался очень печально. 1150 воспитанников лишились возможности проводить тренировки во Дворце зрелищ и спорта. Самая маленькая команда алтай 2013 — Наши будущие чемпионы, наши малыши тоже в их числе. Дворец спорта принадлежит краевой организации профсоюзов.  Как брать деньги с арендаторов и от проведения различных шоу и концертов, они очень активны. Но на ремонт, устранение неполадок финансирование взять негде. Куда же уходят деньги с проведения шоу и концертов? Большой вопрос. И где же  тренироваться воспитанникам ДЮСШ? Тренировки перенесены в Карандин-Арену, что на окраине города. Карандин Арена не сможет обеспечить всех льдом, у них и без "Алтая" лед загружен с 7 утра и до позднего вечера. Если власти захотят, то можно все исправить. Вместо этого начата реконструкция драмтеатра в Рубцовске за 20,5 млн. рублей. А до Дворца спорта нет никому дела. В краевой столице нет ледовой арены... Дворец спорта опечатан. Строительство новой ледовой арены на проспекте Сибирском заморожено. А что остаётся делать детям? Попрощаться с мечтой о хоккее... 2018 год обьявлен годом спорта в России. В России, но не в Барнауле.. Верните детям лед!!! Мы хотим тренироваться на своем льду!!!@altapress.ru @amic.ru @bankfax @tomenko_live @guberniev_dmitry @ilyakovalchukofficial @khl @nhliga @russiahockey @rsportru @aleksandrovechkinofficial @nikita_lyamkin @bloknot_russia @datsyuk13hockey @kirillkaprizov @@barnaul22.official @a.kurelenok @radulov22 @kremlin_russian @1tv @rudkovskayaofficial #вернитедетямлед#мыхотимигратьвхоккей#Хоккейныйклубалтайбезльда#детивспорте#хоккей

Публикация от Katerina (@ekamir.ip)

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.08.2018 11:06
- гость -

Путен памаги! И стоять надо на коленях!

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17.08.2018 11:16
- гость -

заявить в ювенальную полицию на всех родителей кто заставил детей в полном обмундировании жариться позируя ради амбиций любимых родаков

0  0
17.08.2018 11:17
- гость -

И стоять надо на коленях! ползти в сторону кремля

0  0
17.08.2018 11:26
- гость -

Жаль так нельзя, но хотелось бы, что бы каждый родитель подписал бумагу, что он не против увечий или гибели своего ребенка. И пусть они заходят и делают, что хотят в этом здании.
Не досмотрели в зимней вишне- протесты, оры. Досмотрели, предупредили, запретили эксплуатацию Дворца спорта - протесты, оры.
Зачем что то делать для людей, если они всегда недовольны?

0  0
17.08.2018 11:27
Гость

надо радоваться, что успели построить и есть хоть какие-то, но другие ледовые площадки (в Галактике и на Динамо), а то ждали бы все дружно наступления зимы и уличного льда или перешли на ролики и асфальт - учитесь жить дружно и вместо того, чтобы устраивать не понятные флешмобы-займитесь тренировочным процессом, мне кажется дети больше устали, что их наряжают и куда-то ставят ... просто есть секции в крае, где вообще тренировки только зимой, а тут есть возможность круглый год, если тебе реально нравится этот спорт, то пофиг куда и во сколько ты пойдешь-главное желание .... надо было раньше жалобы писать, потолок давно рушился и флешмобы тогда устраивать, а сейчас работать с тем, что есть и показывать результат

0  0
17.08.2018 11:30
- гость -

надо было раньше жалобы писать вот ка как будто не в россии живут все - пока жаренный петух не клюнет...

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17.08.2018 11:38
Грантштейн

Ситуация может решиться, если суд разрешит снова ввести в эксплуатацию Дворец спорта.

Нет, ситуация НЕ может разрешиться, ибо суд НЕ станет разрешать ввести в эксплуатацию опасный для жизни и здоровья объект. СНиПы 1961 года не действуют в 2018 году.

Если власти захотят, то можно все исправить. Вместо этого начата реконструкция драмтеатра в Рубцовске за 20,5 млн. рублей. А до Дворца спорта нет никому дела.

А почему, собственно, власти должны решать проблемы посторонних юрлиц? Тогда и моей фирме помогите, подкиньте пару-тройку миллионов. А чего, другим же помогаете)
И про драмтеатр Рубцовска: а ничего, что это муниципальная собственность, а не каких то левых барыг, как в случае со Дворцом спорта в Барнауле?

0  0
17.08.2018 11:47
- гость -

Увы, ДС не входит в "туркластер"! Жаль, больше 50-ти лет без ремонта , я тому свидетель. Первый раз был там на Новогодней елке 1968 году, интерьеры те же, что и были. Это позор какой-то.

0  0
17.08.2018 11:52
Гость

о чем и речь, в плачевном состоянии он уже давно, но досиделись до последнего, уже года 2как назад плиты периодически начали падать на лед - первый боольшой сигнальный знак ...

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17.08.2018 11:53
- гость -

Детей будут росгвардией разгонять?

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