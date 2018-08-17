Фото: Instagram

Несколько десятков детей из СШОР "Алтай" в Барнауле вышли на специальную акцию у закрывшегося Дворца зрелищ и спорта с просьбой вернуть им родной лед, где они могут заниматься.

Фотографии с акции выставили сразу несколько родителей детей. Так, одна из них написала в Instagram: "На сердце боль и нет ответа. Новый хоккейный сезон для СШОР "Алтай" начался очень печально. 1150 воспитанников лишились возможности проводить тренировки во Дворце зрелищ и спорта. Самая маленькая команда Алтай 2013 — наши будущие чемпионы, наши малыши тоже в их числе. Дворец спорта принадлежит краевой организации профсоюзов. Как брать деньги с арендаторов и от проведения различных шоу и концертов, они очень активны. Но на ремонт, устранение неполадок финансирование взять негде.

Куда же уходят деньги с проведения шоу и концертов? Большой вопрос", — написала женщина.

По ее словам, родителям неудобно возить детей в ЛДС "Карандин-Арена" на край города на лед, который загружен с 7 утра до поздней ночи. Ранее с аналогичной акцией на улицы города вышли фигуристы из клуба "Сибирский лед".

Сейчас собственники Дворца спорта растопили лед. Хоккейная команда "Алтай" и воспитанники школы переехали на "Карандин-Арену", которая не справляется с такой большой загруженностью. На спортивном объекте сейчас пытаются расширить раздевалки, сделать помещение для судей и увеличить вместительность, чтобы арену допустили до участия в ВХЛ. Иначе команде "Алтай" негде будет выступать в новом сезоне. Ситуация может решиться, если суд разрешит снова ввести в эксплуатацию Дворец спорта.

Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко попросил профильные ведомства ускорить процесс строительства ледовой арены "Алтай" на проспекте Сибирском, где будут тренироваться игроки и дети. Правда, эта арена все равно не решит все проблемы, поскольку не предназначена для проведения матчей ВХЛ.