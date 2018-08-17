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Автомобилистов предупреждают о перекрытии дорог под Барнаулом в начале следующей недели в связи с движением военных колонн.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, ограничения будут вводиться:

20 августа с 11:30 до 13:50 на автодороге "Косиха – Барнаул – а/д Р-256 (населенный пункт Украинский)";

20 августа с 17:40 до 20:00 на автодороге "(населенный пункт Украинский) – а/д Р-256 – Косиха — Барнаул";

21 августа с 21:40 до 23:55 на автодороге "(населенный пункт Новокраюшкино) – Новокраюшкино – Первомайское";

21 августа с 19:30 до 21:00 на автодороге "(населенный пункт Новокраюшкино) – Новокраюшкино – Первомайское (а/д Новокраюшкино – Первомайское)";

21 августа с 21:30 до 01:00 22 августа на автодороге "(населенный пункт Новокраюшкино) – Новокраюшкино – Первомайское – а/д Р-256 (населенный пункт Озерки)".

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.