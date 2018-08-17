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Дипломаты ужаснулись условиям содержания "алтайской шпионки" в тюрьме США

, ИА "Амител"
Марию Бутину поднимают на проверку каждую ночь по нескольку раз, запрещают гулять, а при досмотре заставляют раздеваться догола

Фото: facebook.com

После посещения в тюрьме арестованной россиянки Марии Бутиной российские дипломаты выступили с заявлением, в котором призвали США прекратить унижать ее и оказывать на нее психологическое давление.

Заявление опубликовано в Facebook. В нем говорится, что 16 августа сотрудники посольства посетили Бутину в вашингтонской тюрьме. "Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных — каждые 15 минут — ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой. Налицо попытки сломить ее волю", — говорится в заявлении.

Дипломаты выяснили, что Бутиной запрещены прогулки на воздухе, ее подвергают досмотрам, при этом заставляют полностью раздеться, под предлогом получения "кодированных сообщений" россиянке запрещают получать письма на русском языке. По их словам, Бутина не получает в должном объеме медицинскую помощь. "Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданки, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе "подозреваемой", неприемлемо", — заключили дипломаты.

Ранее адвокат россиянки Робел Дрисколл заявил, что защита планирует создать фонд в ее защиту, напоминает РБК. Минюст США сообщил о задержании Марии Бутиной 16 июля. Ее подозревают в деятельности в качестве иностранного агента на территории США без регистрации, а также сговоре с целью работы в интересах иностранного государства. 18 июля она была арестована.15 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что благодаря российским дипломатам условия ее тюремного содержания улучшились.

"Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий ее содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым, в результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье", — сказала тогда Захарова.

Защита Бутиной настаивает, что та находится в США по студенческой визе и не является агентом России. Российский МИД назвал обвинения в адрес девушки сфабрикованными.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

17.08.2018 11:26
гость

Марию Бутину поднимают на проверку каждую ночь по нескольку раз, запрещают гулять, а при досмотре заставляют раздеваться догола

Вот твари, хуже нацистов. Может надо арестовать пару проамериканских лизоблюдов и раздеть догола? Потом объявить их парой

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17.08.2018 11:30
- гость -


17.08.2018 11:26
гость
Они только рады будут. Они только и мечтают, как бы своё очко половчее пристроить.

0  0
17.08.2018 11:33
- гость -

Напишет потом мемуары и озолотится.

0  0
17.08.2018 12:27
- гость -

В России так над заключенными не издеваются!

У нас по-другому.

0  0
17.08.2018 12:37
- гость -

"Так, ей разрешили пользоваться телефоном,.."
-----
А что, в расейских изоляторах тоже разрешают пользоваться телефоном?

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