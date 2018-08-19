Яблоки очень полезны для организма. Фрукт содержит калий, магний, кальций, фосфор, железо, цинк, бор, йод и другие микро- и макроэлементы, а также моносахариды и органические кислоты. Но как и многие другие продукты, яблоки могут быть опасны. Рассказываем о вредных свойствах этого фрукта.

Пищеварение

Если есть слишком много яблок или сидеть на яблочной монодиете, то можно получить обострение колитов, язвы или гастрита, воспалительные процессы в желчном пузыре. Дело в том, что в яблоках содержится много фруктовых кислот. А еще есть грубая клетчатка, ее немного в одном яблоке, но если яблок много — то процент значительно увеличивается. Слишком большое количество яблочного пектина в кишечнике приводит к вздутию живота.

Зубы

Фруктовые кислоты и высокое содержание сахара губительно влияет на зубную эмаль. Она истончается, появляются разные зубные заболевания. Также на зубы плохо влияет чрезмерное употребление яблочного сока

Опасная кожура

Яблочная кожура может быть очень опасна. Во-первых, потому что яблоки сегодня очень часто обрабатывают растворами для их вызревания, долгого хранения и хорошего внешнего вида. Кроме того, исследователи заявляют, что на яблоках могут быть яйца животных, провоцирующих гельминтозы, аскаридозы, нематодозы.

Так что кожуру лучше счищать или тщательно промывать.

Вред яблочных семечек

Семечки полезны, но тоже в меру. В них содержится синильная кислота, для нейтрализации которого организму требуются дополнительные ресурсы печени.

Опасные сочетания

Яблоки — это кислые и полукислые фрукты. И они не сочетаются с многими продуктами. Например, с мясом, рыбой и птицей, с зернобобовыми,хлебом, крупами, картофелем, молоком и яйцами. Такие сочетания плохо перевариваются, начинаются процессы брожения и гниения.