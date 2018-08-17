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Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил вице-премьера Алексея Гордеева повлиять на торговые сети с тем, чтобы те побыстрее согласились установить новые, более высокие цены на продукты из мяса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Ведомости".

Представитель Гордеева заявил, что вскоре он даст поручение разобраться в ситуации.

Также мясопереработчики попросили разобраться и с ценами на сырье: по данным НСМ, с начала текущего года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. При этом авторы письма, среди которых упоминались бренды "Продо", "Дымов", "Останкино", отмечают, что цены выросли из-за ограничения импорта, в частности, поставок мяса из США и Бразилии. ​

Раньше газета сообщила, что крупные производители мясопродуктов, включая "Останкино" и "Дымов", объявили о резком повышении закупочных цен на сырье. По их словам, оптовые цены растут быстрее, чем в прошлые годы, и более неконтролируемо. Летом снижения цен не произошло, а в последние недели ситуация лишь усугубилась.

Исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина тогда отметила, что увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору. По ее словам, в рознице цена на продукты из мяса может вскоре вырасти на 5-12%. Представитель крупного ритейлера, в свою очередь, заявил, что речь может идти о 10%.