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50-метровый триколор пронесут по Рубцовску в День российского флага

, ИА "Амител"
Изготовление огромного флага, как отметили в мэрии, осуществляется из внебюджетных источников

Фото: Amic.ru

День Государственного флага РФ масштабно отпразднуют в третьем по величине городе Алтайского края — Рубцовске. 22 августа по улицам пронесут 50-метровый флаг, сообщили в пресс-центре администрации муниципалитета.

"22 августа в 18.00 в Сквере комсомольской Славы соберутся представители учреждений и предприятий города для проведения шествия с большим государственным флагом. Впервые в городе специально для шествия изготавливается флаг длиной 50 метров. Прошествовав до площади имени Ленина, представители учреждений станут зрителями большой концертной программы с участием коллективов города, известного исполнителя Виталия Гасаева и группы "25 кадр" (город Барнаул)", — указывают в мэрии.

В пресс-центре городской администрации порталу Amic.ru уточнили, что средства на изготовление 50-метрового флага внебюджетные.

Также 22 августа в Рубцовске в 19:00 на площадке Дома культуры "АЛТАЙСЕЛЬМАШ" будет организовано мероприятие для велосипедистов. Старт велопробегу по маршруту ДК "Алтайсельмаш" — площадь Ленина будет дан в 19:50.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.08.2018 11:44
- гость -

Это круто, но зачем ? Кто-то объяснит это мероприятие ? ЗАЧЕМ? Это показатель патриотизма или маразма ?

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17.08.2018 12:16
Я не робот

Инициатива местных чиновников, с целью выпендрёжа. Представляю, как гигантское полотно понесут по ямам и ухабам городских улиц, в России две беды, дураки и дороги, ну дорогами ясно , а вот в дураками что делать, совсем не понятно...

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