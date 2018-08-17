Фото: Amic.ru

День Государственного флага РФ масштабно отпразднуют в третьем по величине городе Алтайского края — Рубцовске. 22 августа по улицам пронесут 50-метровый флаг, сообщили в пресс-центре администрации муниципалитета.

"22 августа в 18.00 в Сквере комсомольской Славы соберутся представители учреждений и предприятий города для проведения шествия с большим государственным флагом. Впервые в городе специально для шествия изготавливается флаг длиной 50 метров. Прошествовав до площади имени Ленина, представители учреждений станут зрителями большой концертной программы с участием коллективов города, известного исполнителя Виталия Гасаева и группы "25 кадр" (город Барнаул)", — указывают в мэрии.

В пресс-центре городской администрации порталу Amic.ru уточнили, что средства на изготовление 50-метрового флага внебюджетные.

Также 22 августа в Рубцовске в 19:00 на площадке Дома культуры "АЛТАЙСЕЛЬМАШ" будет организовано мероприятие для велосипедистов. Старт велопробегу по маршруту ДК "Алтайсельмаш" — площадь Ленина будет дан в 19:50.