Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Сейчас, после закрытия Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, все воспитанники СДЮШОР "Алтай" и игроки взрослой хоккейной команды вынуждены обитать в ЛДС "Карандин-Арена". При этом на ней на данный момент невозможно принимать матчи ВХЛ. Фактически в краевой столице сейчас нет альтернативы. Одной из них должен стать ледовый дворец спорта "Алтай", который начнут достраивать в Барнауле в 2019 году. Стоимость составит около 600 миллионов рублей.

Проект дворца по проспекту Сибирскому, 52 в Барнауле уже готов. Там предполагается строительство крытого катка с трибунами на 800 посадочных мест, помещений, необходимых для организации тренировочного процесса, хостела для приезжающих спортсменов и тренерского состава.

Изначально на арене планировалось создать 4000 мест, как во Дворце зрелищ и спорта. Однако из-за отсутствия финансирования проект урезали. За счет убранных трибун удалось вывести большие площади под дополнительные спортивные объекты. Появятся три спортивных зала, гостиница на 60 мест для приезжих спортсменов, два кафе, раздевалки, тренерские, административные помещения, теплые гаражи для автобусов команд, лифт для маломобильных граждан. В ледовом дворце будут тренироваться профессионалы из ХК "Алтай", дети и юниоры из СДЮШОР "Алтай", школа художественной гимнастики и аэробики "Жемчужина Алтая". Все они пока вынуждены арендовать помещения для занятий.

Арена "Алтай" считается одним из самых важных спортивных объектов, который просто необходим региону. Известно, что кроме Дворца зрелищ и спорта и арены "Динамо" в Барнауле нет других подобных объектов. В случае ремонта Дворца спорта хоккейной команде "Алтай" будет просто негде проводить домашние игры.

Стройка объекта была заморожена из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".