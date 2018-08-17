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Полиция в Барнауле задержала подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр — предполагаемые злоумышленники являются местными жителями.

Как сообщили в УМВД по краевой столице, в период с июля по август текущего года в городе неоднократно в различных торговых объектах были обнаружены купюры достоинством 5000 рублей, которые вызвали сомнения в подлинности.

При осуществлении пересчета денежных средств были выявлены признаки поддельных денежных билетов номиналом по 5000 рублей серии "БА 6976932".

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В данный момент правоохранителями задержаны подозреваемые в сбыте фальшивок.

Жителей и гостей Барнаула призывают обращать внимание на банкноты, вызывающие сомнения. В случае их обнаружения следует немедленно обращаться в полицию.