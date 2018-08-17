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Мошенники попытались обокрасть предпринимателей в Новосибирской области под видом пожарных. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что звонки от неизвестных поступили трем бизнесменам. Злоумышленники представлялись сотрудниками ведомства и сообщали о якобы грядущей проверке. За лояльность предпринимателям предлагали купить уголок противопожарной безопасности и отправить с курьером наглядную агитацию за 1,5 тысячи рублей.

Однако бизнесмены не поверили и обратились в МЧС. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС в ходе проверок всегда должны быть одеты в форму, предъявлять служебное удостоверение и не брать деньги за свои услуги.