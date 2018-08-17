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5 тысяч кресел: какие планы у туроператора на барнаульцев, выбравших Китай

, ИА "Амител"
Рейсы на остров Хайнань выполняются с периодичностью один раз в неделю, в перспективе они могут стать круглогодичными

Фото: airaltay.ru

На текущей неделе состоялся первый рейс авиакомпании "Алроса" и туроператора "Жемчужная река" из Барнаула на китайский остров Хайнань. Вопреки опасениям клиентов и отдельных туроператоров, программа все-таки стартовала. До этого ее сроки сдвигались трижды — в марте, мае и июне.

Boeing 737-800 авиакомпании "Алроса" был отправлен из краевого центра со 100% загрузкой. Всего на первом рейсе в Санью из Барнаула было отправлено 156 туристов. У всех был выкуплен 10-дневный тур, уточнили в международном аэропорту им. Г.С. Титова.

Вылеты из Барнаула в Санью в августе будут осуществляться раз в неделю по понедельникам, а с сентября — по пятницам. В планах туроператора сделать это направление круглогодичным. Между тем почин Барнаула поддержали и другие сибирские города. Во вторник вылетел первый рейс чартерной цепочки из города Кемерово, а в среду — из Томска, пишет Ratanews.

"Динамика продаж вполне отвечает нашим ожиданиям. Вторые рейсы из Барнаула, Кемерово и Томска проданы на 75-80%, – рассказал собеседник RATA-news. – Думаю, к середине сентября сформируется глубина продаж и составит стандартные для Хайнаня 40-60 дней. По спросу пока впереди Кемерово, что ожидаемо. И город более активный в плане поездок за рубеж, и жители лучше знакомы с нашим направлением, так как там уже были прямые рейсы на Хайнань в 2013-2014 годах", — рассказал коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков.

Сложности первых продаж в регионах были обусловлены в первую очередь кризисом доверия агентского рынка к туроператору. В конце 2017 года "Жемчужная река" анонсировала полеты на Хайнань с весны 2018-го, а затем дважды их переносила из-за проблем с согласованием полетов китайской стороной. Получить возвраты по отмененным турам удалось не всем пострадавшим агентствам, поэтому многие были не готовы продолжать сотрудничество с оператором. Да и другие выжидали, "пока взлетит первый рейс".

Цены на пакеты на первых рейсах были довольно низкими – 28-35 тысяч рублей за двоих на 7-10 ночей в отель 3* по системе "Фортуна" с завтраками. На следующие вылеты стоимость уже 52-78 тысяч рублей за аналогичные туры в зависимости от города вылета.

До конца марта 2019 года "Жемчужная река" на "Алросе" планирует совершить по 32 завозных рейса из Барнаула и Кемерово, и 33 – из Томска. Общий объем перевозки из трех городов составит чуть более 15 тысяч кресел. Поясним, при полной загрузке самолетов за 7,5 месяцев в Китае смогут отдохнуть примерно 2,5 тысячи барнаульцев.

В сентябре к этому списку добавятся Новокузнецк, Чита и Благовещенск, откуда также до конца марта еженедельными рейсами в Санью смогут отправиться еще 13,5 тысяч человек.

Евгений Косинков подчеркнул, что для старта полетов "Жемчужная река" выбрала города, где нет конкуренции на направлении с другими игроками. Позднее оператор планирует организовать перевозку из всех международных аэропортов за Уралом. Таким образом, в список потенциальных точек вылета на Хайнань может войти и Горно-Алтайск. В этом городе в настоящее время возводится международный терминал аэропорта. Ориентировочно срок завершения работ — 2020 год.

К слову, в настоящее время из Барнаула можно улететь отдыхать за границу в трех направлениях — Турцию, Вьетнам и Китай. Уже в октябре на смену турецким рейсам придет традиционный Таиланд.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

17.08.2018 13:18
гость!

7 дней мало 14 дней много! Интервал должен быть 10 дней!

0  0
17.08.2018 13:22
- гость -

по системе "Фортуна"
неужели еще есть люди которые выбирают это??? как так не любить себя и выбрасывать деньги

0  0
17.08.2018 13:59
- гость -


17.08.2018 13:22
- гость -
лохотрон?

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