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Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" два раза за сутки предотвратил попытки незаконного проникновения на судно. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сайт компании-владельца ООО "В. Ф. Танкер".

Уточняется, что днем в четверг, 16 августа, на борт пытались подняться шестеро, представившись сотрудниками Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины. Они заявили, что намерены провести проверку, но цели ее не объяснили и документы не предъявили. Людей на судно не пустили.

После этого к танкеру приехали еще 11 человек, которые представились экологами и предъявили документ, на основании которого собирались провести проверку "по соблюдению требований экологической безопасности" якобы из-за звонка на "горячую линию". Их на судно также не пустили.

О возможности силового захвата судна "В. Ф. Танкер" предупреждал 15 августа. Ранее судовладелец сообщил, что "Механику Погодину" запретили покидать порт Херсона. При этом прокуратура пока не просила арестовать судно.

Власти Украины заблокировали российский танкер 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа - граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.