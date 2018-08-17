Фото: livejournal.com
Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes возглавила Скарлетт Йоханссон — ее доход оценили в 40,5 миллиона долларов.
Издание изучало доходы актрис за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. В итоге лидером по уровню заработка оказалась 33-летняя Йоханссон. Отмечается, что большую часть средств в указанный период ей принесло участие в основанном на популярных комиксах киноцикле "Мстители".
Второе место в рейтинге у Анджелины Джоли — 28 миллионов долларов. Третьей стала Дженнифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.
В десятку самых высокооплачиваемых актрис также попали:
- Дженнифер Лоуренс — 18 миллионов долларов;
- Риз Уизерспун — 16,5 миллиона долларов;
- Мила Кунис — 16 миллионов долларов;
- Джулия Робертс — 13 миллионов долларов;
- Кейт Бланшетт — 12,5 миллиона долларов;
- Мелисса Маккарти — 12 миллионов долларов;
- Галь Гадот — 10 миллионов долларов.
Комментарии
раньше у нее хоть фильмы были поинтереснее
а теперь всякий шлак про супергероев
объективно она получает теперь больше потому, что в кино ходят в основном школьники