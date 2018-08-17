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Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes возглавила Скарлетт Йоханссон — ее доход оценили в 40,5 миллиона долларов.

Издание изучало доходы актрис за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. В итоге лидером по уровню заработка оказалась 33-летняя Йоханссон. Отмечается, что большую часть средств в указанный период ей принесло участие в основанном на популярных комиксах киноцикле "Мстители".

Второе место в рейтинге у Анджелины Джоли — 28 миллионов долларов. Третьей стала Дженнифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых актрис также попали: