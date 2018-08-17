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В США умерла "королева соула" Арета Франклин

, ИА "Амител"
Причиной смерти стал рак поджелудочной железы

Фото: amazonaws.com

Певица из США Арета Франклин, которую называют королевой соула, умерла в своем доме в Детройте в возрасте 76 лет. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на АР и представителя певицы.

Отмечается, что исполнительница скончалась от рака поджелудочной железы.

"В один из самых мрачных моментов нашей жизни мы не находим нужных слов, чтобы выразить боль в наших сердцах. Мы потеряли главу и опору нашей семьи", — цитирует агентство текст заявления родных Франклин. Также они поблагодарили всех поклонников исполнительницы, отметив, что они "чувствовали любовь [фанатов] к Арете".

Певица объявила о прекращении концертной деятельности из-за болезни в прошлом году.

Франклин начала свой путь с того, что с сестрами пела в церковном хоре. К 25 годам она стала суперзвездой и заключила контракт с компанией Columbia Records. Позднее она перешла на лейбл Atlantic Records, за сделанные на нем записи она получила признание как одна из лучших певиц своего времени.

Исполнительница за свою карьеру записала сотни песен, 20 из которых достигли первого места в R&B чартах. Главными ее хитами стали (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools и Respect.

Певица получила 18 наград "Грэмми", а в январе 1987 года стала первой женщиной, чье имя включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2005 году ее наградили американской медалью Свободы. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил Франклин величайшей певицей в истории.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.08.2018 13:49
Filin

ее голосом в мультике Чуб-чубс певичка в кафе пела. Умиирает старый джаз

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17.08.2018 13:57
- гость -

Она соул певица, не джазовая.

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