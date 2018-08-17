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Платежная система Visa потребовала, чтобы после 18 апреля 2020 года все банкоматы, которые устанавливаются или обновляются в РФ, принимали бесконтактные карты и взаимодействовали с бесконтактными устройствами. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Ведомости" и источники газеты.

Представитель системы заявил изданию, что одним из элементов новой программы Visa является развитие бесконтактных платежей, включая бесконтактные банкоматы.

По данным гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, 40% операций в российских магазинах проводятся при помощи бесконтактных карт или устройств. Еще два года назад доля бесконтактных операций в стране достигала лишь 2%.

Платежная система MasterCard тоже намерена перевести все европейские точки приема платежей на бесконтактную технологию к 2020 году. Для выполнения плана система ввела для банков-эквайеров как стимулирующие тарифы, так и штрафы. За установку терминала без возможности бесконтактной оплаты банкам придется заплатить 2,5 тысячи евро.