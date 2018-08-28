Как стоматологи лечат головную боль и потерю слуха

На что влияют неправильный прикус, кариес и другие проблемы зубов и почему их так важно вылечить – в инфографике от Amic.ru

Многие проблемы со здоровьем часто связаны с неправильным прикусом, отсутствующим или больным зубом. Подробнее об этом рассказали врачи стоматологической клиники "Крокус".

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