Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Настоящее лето будет царить в Алтайском крае в предстоящие выходные, а местами по региону будет стоять аномальная жара.

В этой связи в крае передано штормовое предупреждение. "В Алтайском крае в период с 17 по 21 августа в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше. В период с 18 по 22 августа в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости)", — информирует алтайский ЦГМС.

В метеорологическом ведомстве порталу Amic.ru сообщили, что местами по региону небольшие осадки ожидаются в ночь с пятницы на субботу. Днем же 18 и 19 августа будет солнечно и жарко. Дневные температуры будут достигать +32 градусов.

Небольшие осадки в регионе ожидаются в понедельник, но их прогнозируют по югу края. При этом в начале следующей недели также будет очень тепло. Понижение температур ожидают в среду, 22 августа.