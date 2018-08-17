Фото: postimees.ee
Житель Ребрихинского района Алтайского края осужден за убийство женщины, работавшей в сельском магазине.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в октябре прошлого года мужчина, находясь в торговом зале магазина Ребрихинского РАЙПО и будучи нетрезвым, потребовал от продавца отдать ему бутылку пива без фактической оплаты, пообещав заплатить позже.
"Получив от последней категорический отказ, осужденный решил похитить бутылку пива и пошел с ней к выходу из магазина. Продавец с целью пресечения противоправных действий стала его преследовать, требуя вернуть товар. В ответ на это осужденный достал из рукава топор и нанес потерпевшей обухом множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений она в тот же день скончалась", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Во время суда мужчина признал вину частично, заявив, что ударил женщину из-за оскорблений с ее стороны, а пиво похитил уже после убийства.
Суд в итоге приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Комментарии
Вот что бывает когда нет милиции. В нормальной стране продавец бы не стала задерживать вора, а позвонила бы в милицию, ну а те бы его без труда нашли и посадили бы.
позвонила бы. задержали. а потом в каментах бы плакали че-нить вроде "за бутылку пива посадили, а воруют миллиарды и ничего"
вот от электорат единой россии
"за бутылку пива посадили, а воруют миллиарды и ничего"
Так всех садить надо и за бутылку пива и за миллиарды. Это воровство. А вот кто картинки неугодные в контактах постит и покемонов ловил - отпустить.
А вот кто картинки неугодные в контактах постит и покемонов ловил - отпустить.
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мне все равно, что с этими делать. они обществу пользы точно не приносят
17.08.2018 16:57
- гость -
Как это не приносит, а налоги?
которая не дала ему бесплатное пиво
Что вообще за "бесплатное пиво" ? Он же "потребовал от продавца отдать ему бутылку пива без фактической оплаты, пообещав заплатить позже." По сути пиво не было бесплатным, он потребовал его бесплатно.
Как это не приносит, а налоги?
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"я плачу налоги" - любимая песня