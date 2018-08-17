Фото: postimees.ee

Житель Ребрихинского района Алтайского края осужден за убийство женщины, работавшей в сельском магазине.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в октябре прошлого года мужчина, находясь в торговом зале магазина Ребрихинского РАЙПО и будучи нетрезвым, потребовал от продавца отдать ему бутылку пива без фактической оплаты, пообещав заплатить позже.

"Получив от последней категорический отказ, осужденный решил похитить бутылку пива и пошел с ней к выходу из магазина. Продавец с целью пресечения противоправных действий стала его преследовать, требуя вернуть товар. В ответ на это осужденный достал из рукава топор и нанес потерпевшей обухом множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений она в тот же день скончалась", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Во время суда мужчина признал вину частично, заявив, что ударил женщину из-за оскорблений с ее стороны, а пиво похитил уже после убийства.

Суд в итоге приговорил его к 15 годам лишения свободы.