Бывшему управделами алтайского губернатора предъявлено новое обвинение

Бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (по ч. 6 ст. 290 УК РФ), сказано на сайте регионального Следкома.
Делом Белобородова занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю. По данным следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года на тот момент действующий управделами краевой администрации получал от руководителя одного из ООО несколькими частями взятку в виде услуг по строительству объектов недвижимости на сумму 3 млн рублей. Взятка предназначалась должностному лицу за подписание актов и справок о стоимости выполненных работ по госконтрактам на сумму более 94 млн рублей.
Добавим, санкция статьи УК, по которой обвиняется Алексей Белобородов, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.
Кроме того, в одно производство с данным уголовным делом объединено уголовное дело, возбужденное в сентябре 2017 года по факту превышения бывшим чиновником должностных полномочий при незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей на приобретение иномарок в обход конкурентных процедур.
Наказание по этой статье более мягкое, в худшем случае речь может идти о лишении свободы на срок до четырех лет. Очевидно, что если суд вынесет обвинительный приговор, то будет применен метод частичного сложения наказаний.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что в СИЗО Белобородов пробудет как минимум до середины октября. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Комментарии
Карлин там должен рядышком сидеть
Не. Как порядошный пасан в одного грузанется.
Пожил красиво за наш счет, теперь вот изволь сесть! С ними со всеми там так надо, всю эту шушеру перетрясти и по-строже с ними! Иногда все же жаль, что не 1937 на дворе.
17.08.2018 14:20
Ghost
Иногда все же жаль, что не 1937 на дворе.
Приглянется стоя квартирка соседу... донос... тебя на нары, а он квартирку по дешевке выкупит, т.к. семье "врага народа" житья не было. Давай, давай, ратуй за 37 и потом посмотрим, как ты будешь на свободе за такие демократические выпады в отношении власти! ))
А вот более интересное предложение (как мне кажется): все чиновники выше определенного ранга бездетные сироты на полном (приемлемо адекватном) государственном обеспечении. И после кончины, все обратно государству. И выбирать их пореже, что бы поменьше содержать пришлось.
а чё к локтеву интерес не проявляется?
А товарища Локтева как серого кардинала и зачинщика коррупционных схем. Оставили на дессерт.
Это ж что ж такое? Столько лет губернатор работал и не знал, что у него Денисов ворует, Белобородов ворует ...куда ни плюнь, везде воры. А его значит наш президент переназначал столько лет! Как можно доверять ставленникам кремля?
Наш горячо любимый губернатор наверное уже покинул территорию страны, звонки идут не хорошие. А как бывший работник прокуратуры связи имеет, предупредили.
Прям какая то ОПГ а не администрация Карлина...
17.08.2018 15:22
Гость
Прям какая то ОПГ а не администрация Карлина...
А вы наивно думали, что во власть идут народу служить)))) Власть это деньги, деньги это власть