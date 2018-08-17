Бывшему управделами алтайского губернатора предъявлено новое обвинение

Бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (по ч. 6 ст. 290 УК РФ), сказано на сайте регионального Следкома.

Делом Белобородова занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю. По данным следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года на тот момент действующий управделами краевой администрации получал от руководителя одного из ООО несколькими частями взятку в виде услуг по строительству объектов недвижимости на сумму 3 млн рублей. Взятка предназначалась должностному лицу за подписание актов и справок о стоимости выполненных работ по госконтрактам на сумму более 94 млн рублей.

Добавим, санкция статьи УК, по которой обвиняется Алексей Белобородов, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Кроме того, в одно производство с данным уголовным делом объединено уголовное дело, возбужденное в сентябре 2017 года по факту превышения бывшим чиновником должностных полномочий при незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей на приобретение иномарок в обход конкурентных процедур.

Наказание по этой статье более мягкое, в худшем случае речь может идти о лишении свободы на срок до четырех лет. Очевидно, что если суд вынесет обвинительный приговор, то будет применен метод частичного сложения наказаний.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в СИЗО Белобородов пробудет как минимум до середины октября. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.