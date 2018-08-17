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Россияне до конца августа увидят сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Московский планетарий.

Астрономы сообщают, что в течение недели растущая Луна встретится со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. При этом жители РФ смогут увидеть сближение спутника Земли с рядом из них.

"Солнце заходит за горизонт на этой неделе около 20:00 мск, и в вечерних сумерках до 22:00 мск над юго-западным горизонтом видны два ярких светила — это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке — ярко-оранжевый Марс", — цитирует агентство сообщение планетария.

Спутник уже встретился с Венерой 14 августа. Сближение Луны с Юпитером произойдет 17-го числа, с Сатурном — 21 августа, с Марсом — 23 августа.

На сайте планетария говорится, что астрономическое явление можно будет увидеть над южным и юго-западным горизонтом спустя час после захода Солнца в безоблачную погоду. Лучшие условия для наблюдения будут у жителей южных регионов страны.

Сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта рядом с другим на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении — менее шести-семи градусов.