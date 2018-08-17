Барнаульской телебашне — 55: вспоминаем историю появления ТВ на Алтае

В августе 1963 года в Барнауле произошло знаковое событие — городское телевидение получило статус краевого. Это было связано с окончанием строительства телевышки и запуском нового телецентра, расположенного на Змеиногорском тракте. Первый эфир провели Сергей Марков и Нонна Звягина.

Отметим, что до августа 1963-го программы алтайского телевидения могли смотреть только в Барнауле. Первый эфир из новой телестудии принимали уже в радиусе 100 км от краевого центра.

Вообще же история барнаульского телевидения началась за 7 лет до описываемых событий, в 1956 году. Изначально телестудия находилась на первом этаже дома № 78 на проспекте Ленина (на пересечении с улицей Брестской). Кстати, здесь в настоящее время установлена мемориальная доска. В частности, на ней указывается, что Барнаульская студия телевидения была первой на Алтае и третьей в Сибири. В этом же доме жила и работала первый диктор студии Мария Скоромная. Первая, временная мачта с антенной имела высоту 37 м и располагалась прямо во дворе жилого дома. Её сигнал можно было принимать на расстоянии 30-40 км — в основном в Барнауле и пригородах.

10 августа 1963 года был открыт новый телецентр с вышкой, комплексом зданий и новым оборудованием. Вышку строили московские и новосибирские специалисты. Барнаульская телевышка – одна из самых старых в России, практически ровесник Останкинской башни. С неё начиналось эфирное телевидение и радиовещание на Алтае.

Высота барнаульской телевизионной мачты – 197 метров, выше неё в крае только Усть-Калманская (330 м) и Заринская (250 м). Здесь установлены телевизионные и радиопередатчики, а также антенны сотовой и спутниковой связи.

У барнаульской мачты есть 4 площадки: на высоте 50, 100, 150 и 180 метров. Самую высокую площадку трудно назвать смотровой, так как она покрыта плотным сплетением элементов конструкции и антенн.

Первый Барнаульский телецентр был разработан и воплощен в металле инженерами и рабочими Томского политехнического института, Барнаульского радиозавода и Завода транспортного машиностроения. Передающий комплекс включал в себя 900 радиоламп и потреблял электроэнергии почти столько же, сколько потребляет целая студия сегодня.

Интересные факты о барнаульском ТВ

Первый экспериментальный показ художественного фильма по телевидению состоялся 13 февраля 1956 года. К 20 октября была смонтирована первая студийная камера, и в этот день барнаульские телезрители, а их было несколько десятков — счастливых обладателей телевизоров КВН с кинескопом 18 см по диагонали, увидели первого диктора — Марию Скоромную.

В 1957 году вышла первая кинозарисовка "Здравствуй, весна", снятая на 35-миллиметровую пленку низкой чувствительности, предназначенную для рентгенограмм.

В 1964 году сдана в эксплуатацию передвижная телевизионная станция, что позволило перейти от студийных передач к репортажам с мест событий. В 60-е годы началось строительство мощных радиорелейных линий и трансляционных станций в городах и селах края. Появилась возможность принимать программы Барнаульской студии в Бийске, Рубцовске и многих селах края.

В 1967 году через спутник связи "Молния" программы Центрального телевидения пришли на Алтай.

В 1977 году была введена в эксплуатацию цветная ПТС, в 1978 — смонтировано оборудование для вещания в цвете, освоено производство цветного кино.