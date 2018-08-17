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Многодетным семьям в Алтайском крае выплатили более 175 миллионов рублей для подготовки детей к школе, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные регионального министерства труда и социальной защиты.

Выделяемые из бюджета деньги предусмотрены на приобретение школьной и спортивной формы, а также других товаров, необходимых для ребят.

Для оказания помощи многодетным семьям в подготовке детей к школе в регионе предоставляют единовременную денежную выплату в размере 7500 рублей на каждого первоклассника и ежегодную денежную выплату в размере 5000 рублей на учащихся вторых-одиннадцатых классов.

Правом на получение выплат обладает многодетная семья, воспитывающая троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом заявитель должен проживать совместно с детьми на территории Алтайского края по состоянию на 1 сентября.

Ребенок из многодетной семьи должен быть принят на обучение или обучаться в общеобразовательной организации Алтайского края на начало учебного года.

В данном случае исключение составляют лица, имеющие документально подтвержденное место жительства в других регионах РФ. Предоставление денежных выплат носит заявительный характер.