Фото: prostorikrima.ru
Крым все больше в странах Запада отождествляют с российской территорией, процесс признания полуострова набирает обороты. Такое заявление сделал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает "РИА Новости".
Ранее немецкий канал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым был обозначен как часть РФ. Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь". В картине была показана российская карта, на которой полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны. Канал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.
"Это говорит о том, что мир воспринимает Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации. В изменении мнения европейцев по отношению к российскому Крыму причастны в том числе народные дипломаты, которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах. Мир рано или поздно все равно признает Крым как территорию Российской Федерации", — цитирует агентство слова Гемпеля.
Он также отметил, что полуостров все больше привлекает иностранные делегации. И если первые приезжали посмотреть, что происходит в регионе, то теперь от иностранцев исходят реальные предложения по сотрудничеству и инвестициям.
"Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Обратной дороги нет", — заключил Гемпель.
Комментарии
смешно как урапатриоты в каждой оговорке видят несбыточную мечту, Крым никогда не признаю российским ни ЕС ни США!
А Вы еще на английском напишите свой комментарий, может зачтется там. Поражают идиоты которые заступаются за мнение ЕС или США. Тем более что сами толком не понимают не в политике, не в жизни. Исчерпывающий ответ дал наш президент! Вопрос с Крымом - закрыт. Если живете в России и имеете паспорт гражданина РФ, будьте любезны уважать Родину !!!!
Никогда не говори никогда. Скоро и самого ЕСа не будет.
А Россия признала? Сбербанк там работает? А другие банки? Как там со связью?
Сергей, идиоты как раз с другой стороны. Посмотрите сколько стран в мире считают Крым не российским!
А Вы еще на английском напишите свой комментарий, может зачтется там. Поражают идиоты которые заступаются за мнение ЕС или США. Тем более что сами толком не понимают не в политике, не в жизни. Исчерпывающий ответ дал наш президент! Вопрос с Крымом - закрыт. Если живете в России и имеете паспорт гражданина РФ, будьте любезны уважать Родину !!
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Я так понимаю вы все решение президента поддерживаете? скажет на пенсию в 70, пойдете в 70?
А выход Крыма из состава Украины незаконен, соответственно и все остальное происходящее так же.
Вы знаете, от гражданства РФ невозможно отказаться не имея другого, а так бы с радостью отказался от гражданства этого бандитского государства
Никогда не говори никогда. Скоро и самого ЕСа не будет.
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СССР тоже предсказывал развал США, только сам издох, то же самое произойдет и с Россией еще пару сроков Вовочка с друзьями поправит и ...
еще пару сроков Вовочка с друзьями
Ой сомневаюсь! Ему бы этот досидеть.