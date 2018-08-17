Фото: prostorikrima.ru

Крым все больше в странах Запада отождествляют с российской территорией, процесс признания полуострова набирает обороты. Такое заявление сделал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает "РИА Новости".

Ранее немецкий канал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым был обозначен как часть РФ. Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь". В картине была показана российская карта, на которой полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны. Канал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.

"Это говорит о том, что мир воспринимает Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации. В изменении мнения европейцев по отношению к российскому Крыму причастны в том числе народные дипломаты, которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах. Мир рано или поздно все равно признает Крым как территорию Российской Федерации", — цитирует агентство слова Гемпеля.

Он также отметил, что полуостров все больше привлекает иностранные делегации. И если первые приезжали посмотреть, что происходит в регионе, то теперь от иностранцев исходят реальные предложения по сотрудничеству и инвестициям.

"Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Обратной дороги нет", — заключил Гемпель.