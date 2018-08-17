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Член Конгресса США Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг РФ и покончить с военной риторикой. Об этом политик написал в колонке для RealClear Politics, передает "РИА Новости".

По словам конгрессмена, одержимость Россией подрывает ценности Соединенных Штатов и мешает созданию продуктивных отношений между странами.

Он добавил, что масс-медиа, "потерявшие связь с реальностью" политики и бюрократы заставляют жителей Америки верить в продолжение холодной войны и убеждают их в том, что вести диалог с гражданами РФ является преступлением. Также Масси добавил, что его соотечественников "заставляют" бояться каждого россиянина в Штатах.

"Предполагаемый "обширный российский заговор", навязываемый демократами и средствами массовой информации после избрания президента Трампа, просто не беспокоит нормальных американцев", — приводит агентство его слова.

Масси считает, что трудолюбивые американцы обеспокоены вопросами, связанными с рабочими местами, оплатой счетов и хорошим будущим для своих детей.

В заключение конгрессмен перечислил реальные угрозы страны, включив в них госдолг, отсутствие безопасности на границах и радикальный исламский терроризм.

В среду на сайте Конгресса был размещен законопроект с новыми санкциями против России. Документ предусматривает, в частности, ограничения против политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами.

Кроме того, проект включает санкции против российского государственного долга. Авторы также предлагают запретить выдачу американцам лицензий на участие в нефтедобывающих проектах в РФ.