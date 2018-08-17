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Специалисты Росприроднадзора установили, откуда в Пивоварку стекает мутная жидкость, в результате чего вода в барнаульской реке получила молочный оттенок.
Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на замруководителя управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимира Полиповича, это участок между частными домами по улице Власихинской в районе кладбища.
"Обнаружили место, где она выходит из трубы: изначально кто-то в городе сливает эту жидкость в ливневку, и она попадает в городской коллектор на улице Малахова", — отметил представитель надзорного ведомства.
Образцы воды ранее были взяты на анализ. Полные результаты еще не получены, но уже установлено, что вода в Пивоварке не токсична.
Напомним, что в минувшую среду в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, что река Пивоварка в краевой столице изменила цвет. Подобные случаи фиксировались в Барнауле и ранее.
Комментарии
"Обнаружили место, где она выходит из трубы: изначально кто-то в городе сливает эту жидкость в ливневку, и она попадает в городской коллектор на улице Малахова"
То есть опять ничего конкретного не нашли! И этот кто-то и в дальнейшем продолжит сливать что-то.
Установили, что вода в Пивоварке не токсичнее, чем обычно...
Может быть конечно совпадение. Но именно в этом районе, находится завод НОВА, 99% сырья и продукции второго, как раз и имеет белый цвет