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Специалисты Росприроднадзора установили, откуда в Пивоварку стекает мутная жидкость, в результате чего вода в барнаульской реке получила молочный оттенок.

Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на замруководителя управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимира Полиповича, это участок между частными домами по улице Власихинской в районе кладбища.

"Обнаружили место, где она выходит из трубы: изначально кто-то в городе сливает эту жидкость в ливневку, и она попадает в городской коллектор на улице Малахова", — отметил представитель надзорного ведомства.

Образцы воды ранее были взяты на анализ. Полные результаты еще не получены, но уже установлено, что вода в Пивоварке не токсична.

Напомним, что в минувшую среду в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, что река Пивоварка в краевой столице изменила цвет. Подобные случаи фиксировались в Барнауле и ранее.