18 августа в 13.00 на главном стадионе Парка спорта А. Смертина пройдет официальная церемония закрытия Международного фестиваля по футболу "Турнир памяти Г. И. Смертина". Среди почетных гостей исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Александрович Алаев.

В 13.30 состоится пресс-подход Алаева Александра Александровича и Смертина Алексея Геннадьевича. А с 14 до 16 часов пройдет конференция руководителей футбольной федерации СФО на 3-м этаже в конференц-зале гостиницы "Олимп" по адресу: ул. Энтузиастов, 12 В.

После на главном футбольном поле состоится товарищеский матч сборной ветеранов по футболу Алтайского края против сборной руководителей футбольных союзов Сибири.